Natale Roma: a piazza di Spagna torna presepe "pinelliano"

- Anche quest'anno l'amministrazione capitolina, in occasione delle festività natalizie, ha allestito a piazza di Spagna (lato via del Babuino), il tradizionale presepe artistico pinelliano che, a partire da oggi, potrà essere ammirato dal pubblico fino al 6 gennaio. Il presepe fu realizzato dal Comune per la prima volta nel 1965, e accoglieva allora le statuine dello scultore leccese Antonio Mazzeo in una scenografia progettata dal pittore romano Angelo Urbani del Fabbretto e realizzata dallo scenografo Vincenzo Confidati. L'ambientazione e le figure erano ispirate alle caratteristiche scene popolari romane ottocentesche rappresentate da Bartolomeo Pinelli e per questo il presepe assunse l'aggettivo di "pinelliano". Il presepe attuale è una ricostruzione recente (1986-1988), ma ripropone fedelmente l'originale, sia nella scenografia in legno e vetroresina, realizzata dalla ditta Romolo Felice, che nelle statuine in cartapesta: i trentatré personaggi, alti circa 70 cm, sono opera delle botteghe "I Messapi" e "De Tommasi" di Lecce. Come ogni anno, prima dell'allestimento, le statuine sono state sottoposte a un delicato intervento di manutenzione per contrastare gli effetti dannosi degli agenti atmosferici considerati i materiali facilmente deperibili con i quali sono realizzate. (segue) (Com)