Natale Roma: a piazza di Spagna torna presepe "pinelliano" (3)

- Per rendere possibile l'allestimento in occasione delle festività del 2019, la Sovrintendenza capitolina ha realizzato un importante intervento di manutenzione delle scenografie che ha comportato il rifacimento di alcune porzioni strutturali verticali, la revisione delle parti in vetroresina e dei gradini delle pedane e il ripristino dell'intero impianto elettrico adeguato con lampade a led. L'intervento eseguito dalla ditta Scene Up S.r.l. di Roma, su progetto e direzione scientifica dei funzionari della Sovrintendenza ha avuto un costo di € 37.868,80, compresa Iva. All'allestimento, coordinato dal gabinetto della sindaca, hanno collaborato la società Areti e il dipartimento Tutela ambientale - Servizio giardini. A salvaguardia del presepe è stato installato un impianto anti-intrusione perimetrale; un servizio di vigilanza costante, inoltre, sarà garantito, come è ormai tradizione, dal I gruppo Centro della Polizia locale. (Com)