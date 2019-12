Frosinone: Battisti (Pd), ottima notizia 40 mln ministero per consorzi bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura ha concesso un finanziamento di 40 milioni di euro alla Regione Lazio destinato per interventi sulle opere infrastrutturali degli impianti di irrigazione nei consorzi di bonifica dell'agro pontino, val di Paglia superiore, conca di Sora e valle del Liri. Commenta la consigliera regionale Sara Battisti: "È un'ottima notizia per la Regione Lazio e per il nostro territorio. Grazie a queste risorse, che saranno destinati nella nostra provincia ai consorzi di bonifica valle del Liri e conca di Sora, si potrà intervenire per migliorare gli impianti di irrigazione, con progetti specifici ritenuti molto validi dal ministero che ha concesso i fondi. Nella nostra zona sono previsti investimenti importanti per adeguare, migliorare e potenziare apparecchiature e strumentazioni per l'erogazione dell'acqua. I consorzi avranno dunque delle risorse importanti per manutenzione ed interventi che andranno a sostenere ed aiutare l'agricoltura ed i cittadini delle aree interessate, a conferma del continuo interessamento della Regione Lazio su queste tematiche".(Com)