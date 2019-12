Minori: De Corato (Fd'I) su bambina rapita, vergogna simile non può accadere in città come Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile che la bambina possa essere stata rapita nuovamente dal padre siriano a nemmeno un mese dal suo ricongiungimento con la mamma in Italia. Mi chiedo come possa accadere una vergogna simile in una città civile ed europea come Milano. Mi auguro che le indagini possano escludere che la bambina sia stata portata nuovamente in Siria dal padre e che venga ritrovata al più presto". Così l'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale di Fratelli d'Italia alla Sicurezza Riccardo De Corato commenta la notizia, riportata dal Corriere della Sera, del secondo rapimento della bambina di 11 anni da parte del padre, che in passato l'aveva condotta in Siria. Dopo due anni di lontananza, lo scorso 29 novembre la bambina era stata fatta rientrare in Italia e riportata alla madre. (Com)