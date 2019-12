Roma: sorpresi con la droga in tasca, due arresti a Montesacro

- I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato 2 uomini italiani di 39 e 57 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell'ordine, sorpresi in via Luigi Gigliotti in possesso di 82 grammi di hashish e 56 grammi di marijuana, oltre a 280 euro in contanti, ritenuti provento della loro illecita attività. I pusher sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (Rer)