Russia: ministero Esteri, proseguiremo progetti economici nonostante sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende portare avanti tutti i progetti economici già avviati, nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri russo, in risposta all'istituzione di sanzioni da parte Usa sui gasdotti Nord Stream 2 e Turkish Stream. "Seguiamo con interesse il modo in cui gli Usa oltrepassano le linee di politica estera introducendo sanzioni, a cui la Russia è abituata da tempo, persino contro i propri alleati", si legge nella nota ministeriale di Mosca. Il dicastero degli Esteri russo sottolinea infatti come le sanzioni Usa rientrino in una politica volta a "proteggere la sicurezza energetica europea". (segue) (Rum)