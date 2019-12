Governo: Salvini, prima vanno a casa meglio è, in libri di storia su Conte-Renzi-Di Maio non ci sarà mezza virgola

- "Non c'è in ballo, in questa fase, il centrodestra alternativo a Conte, Renzi e Di Maio. Prima mandiamo a casa questi incapaci meglio è, ma il nostro obiettivo non è fare un po' meglio degli altri: abbiamo l'ambizione di fare la storia del Continente. Nei libri di storia, di loro non ci sarà mezza virgola". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento che chiude il congresso federale straordinario del partito in corso a Milano. (Rem)