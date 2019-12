Ict: Gelmini (FI), Casaleggio riveli i suoi clienti, conflitto interessi evidentissimo

- "Non basta urlare a squarciagola, davanti a telecamere e taccuini: onestà, onestà, onestà. Di fronte a questo evidente e pesantissimo conflitto di interessi, Casaleggio dovrebbe semplicemente rivelare per chi lavora. Chi sono e chi sono stati i suoi clienti. Da chi riceve e ha ricevuto soldi. Per fare cosa e come". Lo afferma Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in merito alla notizia, rilanciata da un articolo de "Linkiesta", dei ringraziamenti del ministro Pisano a Davide Casaleggio per il suo "contributo all'elaborazione del piano" per la digitalizzazione e innovazione del governo. "Solo così - aggiunge la parlamentare in una nota - sarà possibile comprendere fino a che punto la prima forza politica del Parlamento sia oggettivamente libera e indipendente dalla Casaleggio Associati, ovvero se e come il Movimento cinque stelle sia solo un grande paravento dietro al quale si cela chi ha interessi economici da tutelare". (Com)