Sardine: Salvini, fuori erano in 40, tanto poi popoli votano

- "Mi spiace che oggi a fare il controcanto c'erano le Sardine, peccato che fossero in quaranta. Fanno simpatia ai giornalistoni dei giornaloni, lasciamo loro il giochino. L'Italia è come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, dove tanto poi i popoli votano". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento che chiude il congresso federale straordinario del partito in corso a Milano. (Rem)