Lega: Salvini, orgogliosi delle nostre radici ma chi vive di passato è morto

- Le modifiche dello statuto della Lega Nord sono necessarie, per guardare avanti e aprire il partito. Lo ha spiegato il segretario Matteo Salvini, intervenuto al termine del congresso federale a Milano. "Dobbiamo essere coscienti che siamo in battaglia e quindi le modifiche dello statuto sono necessarie - ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno -. Serve un movimento snello, orgoglioso delle sue radici, ma che guarda avanti. Orgogliosi delle nostre radici, ma con i piedi e la testa che guardano al futuro, perché chi vive solo di passato è morto. C'è bisogno di un movimento vispo, operativo, snello, al passo coi tempi, che coinvolga i segretari di sezione - provinciali e nazionali - ad aprire, con testa e con intelligenza, ma ad aprire. Non possiamo lavorare con il 30 per cento dei voti e vedere qualcuno ragionare come se fossimo ancora al 4 per cento, guardando in cagnesco quello più bravo di noi. Chi tiene le porte chiuse fa il male del movimento", ha detto il segretario, assicurando che l'apertura non significa "subappaltare il movimento agli usurpatori dell'ultima ora". (segue) (Rem)