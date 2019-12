Lega: Salvini, orgogliosi delle nostre radici ma chi vive di passato è morto (2)

- Per Salvini, "il consenso popolare va conquistato giorno per giorno. Gli italiani ci danno fiducia e meritano 24 ore su 24 del nostro impegno: non possiamo sederci. Se qualche parlamentare ha pensato che fosse meglio fare altro rispetto che andare al congresso del movimento che lo ha portato a fare il parlamentare, secondo me non ha capito niente - ha osservato il leader leghista, che ha attaccato anche le situazioni in alcuni circoli locali -. Se in quella sezione ci sono gli stessi cinque militanti da vent'anni e da vent'anni perdiamo tutte le elezioni Amministrative, evidentemente non vanno bene quei cinque segretari. Apriamo. Poi guarda caso, quei tre o quattro se ne vanno e dopo trent'anni vinciamo. A volte non esserci è meglio che esserci, se esserci vuol dire chiudere. E allora - ha concluso Salvini - apriamo e coinvolgiamo persone migliori di noi". (Rem)