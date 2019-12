Cuneo: Alba, nuovo collegamento con treno più bus fino a Neive

- Arrivare in treno tutti i giorni, anche nel weekend, alla stazione di Alba (Cuneo) e poi raggiungere comodamente Neive (Cuneo) nell’assoluto rispetto dell’ambiente, lasciando l’automobile in garage, con tempi e costi vantaggiosi e in totale sicurezza. Sono i tanti plus della nuova soluzione intermodale frutto della sinergia tra Trenitalia Piemonte e Bus Company, nata per agevolare i visitatori e gli amanti dell’enogastronomia che decidono di scegliere il treno, in combinazione con il bus, per raggiungere uno dei borghi più belli d’Italia terra dei rinomati quattro vini piemontesi, Barbaresco, Barbera, Moscato e Dolcetto. Il nuovo collegamento treno+bus è stato presentato ieri alla stazione di Alba dal Direttore Passeggeri Regionale Piemonte di Trenitalia, Marco Della Monica e dall’Amministratore Delegato di Bus Company, Enrico Galleano. Presenti l’Assessore ai trasporti del Comune di Alba, Massimo Reggio e il Sindaco di Neive, Annalisa Ghella. Saranno 25 i collegamenti regionali feriali – 12 in andata e 13 al ritorno – che collegano Torino ad Alba da dove partiranno i bus con un orario abbinato per raggiungere la località di Neive. A questi si aggiungono 20 collegamenti il sabato e 9 la domenica. Il biglietto combinato treno+bus si potrà acquistare su tutta la rete di vendita Trenitalia: in formato cartaceo nelle biglietterie, self service, agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e nei punti vendita autorizzati; in formato elettronico sul web all’indirizzo www.trenitalia.com e con l’App Trenitalia. (segue) (Rpi)