Italia-Cina: Salvini, grillini parlano di democrazia e baciano pantofola a una dittatura

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo al congresso federale a Milano, ha definito quella cinese una "dittatura" e attaccato il Movimento cinque stelle per il legame con Pechino. "Quando Beppe Grillo entra ed esce dall'ambasciata cinese, va a rendere omaggio ad una dittatura che vuole semplicemente imporre il suo modo di vivere al resto del mondo - ha continuato l'ex vicepremier -. E non è normale che questi parlano di democrazia, trasparenza e Rousseau e poi vadano a baciare la pantofola a chi si sta comprando mezzo mondo. Il binomio non è solo con la dittatura: è quella dittatura che sono convinto che farà uso anche della seconda dittatura che è il fanatismo islamico. Se uniamo la dittatura economica al fanatismo islamico - ha concluso Salvini - ai nostri figli e nipoti lasciamo la fame, la povertà e il deserto. Non possiamo arrenderci". (Rem)