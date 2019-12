Lega: Salvini, nei territori ogni tanto vedo approssimazione e personalismi

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo al congresso federale a Milano, non ha risparmiato critiche ad alcuni dei militanti del partito. "Sei anni fa mi chiedeste di fare il segretario federale e per me sono stati sei anni entusiasmanti. Se torniamo al 2013 qualcosina lo abbiamo costruito, sono orgoglioso di noi e di voi, ma quando le cose vanno bene, puoi anche permetterti di trovare il pelo nell'uovo", ha detto l'ex ministro dell'Interno che ha inviato "qualche interrogativo da portare a casa" ai delegati presenti in sala. "Il nostro obiettivo è tornare al governo di questo Paese. Io spero che tutti abbiano coscienza del fatto che sarà una sfida con potenzialità, ma anche con rischi. Girando per i territori - ha aggiunto Salvini - vedo tantissime cose che vanno, ma ogni tanto vedo approssimazione, ogni tanto vedo personalismi, litigi e pigrizia. Non siamo qua perché siamo bravi, ma perché gli italiani contano su di noi e non abbiamo il diritto di essere pigri. Non abbiamo il diritto di dare niente per scontato. Ogni tanto ho come l'impressione che qualcuno dia qualcosa per scontato: non c'è niente di scontato, non siamo deputati a vita, non siamo a senatori a vita. Anzi, quando torneremo al governo, tra le modifiche della Costituzione ci sarà anche il cancellare i senatori a vita. E' chiaro - ha avvertito il leader leghista - che ciascuno ambisce a fare il sindaco del suo paese o il consigliere regionale della sua Regione, ma c'è una battaglia globale di cui o siamo coscienti o perdiamo, perché il primo requisito per vincere una guerra è capire che sei in guerra. Ogni tanto ho come la percezione che qualcuno non abbia capito che c'è in corso una guerra globale e si sia chiuso nel proprio orticello, guardando in cagnesco l'orticello di quello di fianco". (Rem)