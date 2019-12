Libia: vicepresidente turco Oktay, pronti a schierare truppe se Tripoli lo chiederà (3)

- La decisione del governo di Tripoli potrebbe dare il via libera ad aumento del coinvolgimento della Turchia nel conflitto libico. Ankara, anche se informalmente, fornisce già sostegno al Gna attraverso droni, consiglieri militari e probabilmente anche armamenti, tuttavia ad oggi ha sempre negato questo tipo di coinvolgimento anche a causa dell'embargo Onu sugli armamenti in Libia. Nei giorni scorsi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che la Turchia migliorerà la sua cooperazione con la Libia ed è pronta a fornire supporto militare al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli o appoggiare “i passi congiunti nel Mediterraneo orientale”. Lo scorso 27 novembre il premier del Gna, Fayez al Sarraj, ed Erdogan hanno firmato ad Istanbul due memorandum d’intesa per la cooperazione militare e la demarcazione dei confini marittimi suscitando le proteste di Grecia, Cipro e Turchia e di altri paesi della comunità internazionale. "Accelereremo la cooperazione tra Turchia e Libia. Abbiamo detto loro che siamo sempre pronti a fornire un aiuto in caso di necessità. Dalla cooperazione militare e di sicurezza, alle misure prese in merito ai nostri diritti marittimi”, ha dichiarato Erdogan parlando a Ginevra a margine del primo Forum sulle migrazioni. (Tua)