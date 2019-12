Lega: Salvini, siamo ultima ancora di salvezza per popolo cristiano occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento conclusivo al congresso federale della Lega a Milano, il segretario Matteo Salvini ha parlato più volte di una "sfida globale", in cui il suo partito è in prima linea. "Dobbiamo capire che siamo l'ultima speranza di cambiamento non per gli emiliani e per i calabresi, siamo l'ultima ancora di salvezza per il popolo cristiano occidentale, che conta su di noi", ha spiegato l'ex vicepremier, che si è presentato al congresso con un presepe, perché "il 25 dicembre nasce Gesù bambino e l'Italia è e vuole rimanere cristiana profondamente, fino al midollo. Quando un parroco dà la sua parrocchia per il Ramadan - ha osservato in un altro passaggio del suo discorso - non fa qualcosa di irrispettoso per la sua fede e per la religione, ma fa qualcosa di criminogeno per il futuro dei nostri figli. Non dobbiamo lasciare spazio a chi vuole conquistare il mondo con la spada". (Rem)