Regionali Calabria: Salvini, abbiamo dovere di liberare quella terra dalla 'ndrangheta

- Il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo al congresso federale a Milano, ha parlato anche delle elezioni regionali in Calabria. "Sono orgoglioso che il 26 gennaio ci sarà un'occasione di libertà non solo per l'Emilia-Romagna, ma anche per quella splendida terra che è la Calabria, che non merita di essere citata nel mondo accostata a quella m... che è la 'ndrangheta - ha proseguito l'ex ministro dell'Interno -. Noi abbiamo il diritto e il dovere di liberare quella terra da un cancro". (Rem)