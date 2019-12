Corea del Nord: Usa potrebbero "pagare caro" critiche su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha denunciato come causa di aumento delle tensioni le critiche fatte dagli Stati Uniti alla situazione dei diritti umani nel paese, espressioni che Washington potrebbe "pagare caro". Attaccare Pyongyang per la situazione dei diritti umani può solo aumentare "la già tesa situazione nella penisola coreana, ha detto un funzionario del ministero degl Esteri nordcoreano citato dall'agenzia ufficiale "Knca". L'agenzia rimanda a un'intervista rilasciata il 19 dicembre da un funzionario del Dipartimento di stato Usa, della quale si riportano "sconsiderate" critiche contro il paese e alla necessità che "un violatore dei diritti umani come la Corea del Nord cambi il suo atteggiamento". Parole che per il funzionario suonano come "benzina sul fuoco". Se "gli Stati uniti osano mettere in discussione la questione dei diritti umani" la "pagheranno cara", prosegue la nota avvertendo il funzionario Usa di "fare attenzione a come parla". (segue) (Cip)