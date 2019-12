Corea del Nord: Usa potrebbero "pagare caro" critiche su diritti umani (2)

- La nuova frizione verbale si produce nel momento di stasi dei possibili colloqui sul nucleare. Venerdì si è chiuso il viaggio nella regione asiatica fatto dal vicesegretario di Stato e inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun. Una missione durante la quale Biegun ha fatto tappa in Corea del Sud, in Giappone e in Cina, per una sosta fuori programma di due giorni. A dispetto degli appello rivolti dal funzionario a Pyongyang, la visita non sembra aver aumentato le possibilità di un rilancio dei colloqui di alto livello tra Washington e Pyongyang sulla denuclearizzazione; le autorità Usa temono che il Nord si appresti a condurre un nuovo test balistico il giorno di Natale, dopo i collaudi di motori per razzi delle ultime settimane, e le minacce di abbandonare definitivamente il dialogo entro la fine del 2019. (Cip)