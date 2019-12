Sardine: Bossi, non diventeranno partito ma non bisogna sottovalutarle

- "La sinistra ha messo in piedi le Sardine per creare una spinta sociale. Sono un fenomeno intelligente, non bisogna trattarle in modo superficiale. Non sono da sottovalutare". Lo ha detto il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, in un passaggio del suo intervento al congresso federale straordinario del partito, a Milano, parlando del movimento spontaneo nato con una manifestazione a Bologna in occasione di un comizio di Matteo Salvini. "Le Sardine - ha osservato Bossi - non diventeranno un partito. Un partito c'è già ed è il Pd. Non bisogna sottovalutare le cose degli altri". (Rem)