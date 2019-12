Lega: Bossi, partito non come gli altri, è una forza identitaria

- "La Lega quando è nata non era un partito come gli altri. E' una forza identitaria. Identità e appartenenza saranno indispensabili almeno per i prossimi mille anni". Lo ha detto il fondatore del Carrocio, Umberto Bossi, intervenendo dal palco a Milano al congresso federale straordinario del movimento da lui fondato nel 1991. (Rem)