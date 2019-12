Energia: premier ucraino Honcharuk, favorevoli a sanzioni Usa su Nord Stream 2

- Il premier ucraino Oleksiy Honcharuk si è detto soddisfatto per la decisione statunitense di imporre sanzioni contro il progetto del gasdotto Nord Stream 2. In una serie di tweet sul suo profilo personale, Honcharuk ha sottolineato come la compagnia svizzera Allseas abbia già sospeso le proprie attività legate alla costruzione del Nord Stream 2. “Le sanzioni vanno inoltre a rafforzare il significato dei negoziati avuti con la Russia sul transito del gas verso l’Europa e hanno un ruolo rilevante nel prevenire qualsiasi monopolio nel mercato energetico dell’Ue. Di conseguenza, le sanzioni forniscono prezzi competitivi e stabili per i consumatori europei. L’Ucraina condivide la posizione di molti paesi Ue, che negli ultimi 4 anni si sono opposti alla costruzione di un progetto con motivazioni politiche”, ha scritto il premier di Kiev. (segue) (Res)