Lega: Bossi, non dobbiamo litigare, è quello che vogliono gli altri

- All'interno della Lega "non dobbiamo litigare. Litigare è quello che vogliono gli altri. La Lega è il partito nazionale dei popoli del Nord e bisogna tenere conto di questo. Non si possono fare cambiamenti senza la base". Lo ha detto Umberto Bossi in un passaggio del suo intervento dal palco al congresso federale straordinario del partito, in corso a Milano.(Rem)