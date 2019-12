Turchia: approvato bilancio 2020, in aumento spese difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento turco ha approvato il bilancio del governo per il 2020, che prevede un aumento delle spese per la difesa e un deficit di bilancio di 138,9 miliardi di lire turche (circa 23,4 miliardi di dollari). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu". Il bilancio è stato approvato con 329 voti a favore e 159 contrari. La finanziaria prevede un aumento della spesa per la sanità e l'istruzione e un aumento delle entrate di bilancio. Il bilancio prevede 88,5 miliardi di lire (15 miliardi di dollari) per investimenti pubblici nei trasporti, nell'industria, nella sanità e nell'istruzione. I ricavi previsti sono di 956,6 miliardi di lire (162 miliardi di dollari) e entrate fiscali per 784,6 miliardi di lire (133 miliardi di dollari). Inoltre, il governo ha fissato un obiettivo di entrate di 10 miliardi di lire (1,71 miliardi di dollari) dalla privatizzazione nel 2020. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha descritto il bilancio come una "pietra miliare", in un messaggio vocale su Twitter. "Mi congratulo con tutti coloro che hanno esercitato gli sforzi, in particolare la Grande assemblea nazionale della Turchia che ha condotto con successo le trattative per il bilancio, che ritengo una pietra miliare molto importante nella nostra marcia verso i nostri obiettivi del 2023", ha detto Erdogan.(Tua)