Rifiuti Roma: Raggi a Falcognana assemblea con abitanti, su discarica vittoria di tutti

- "Questa è una vittoria di tutti, dei cittadini di Falcognana ma anche di quelli del VI e dell'XI Municipio. Infatti non solo abbiamo ottenuto di non aprire una discarica a Falcognana ma anche di non aprire nessuna discarica temporanea a Roma delle sette individuate. Abbiamo ottenuto che si lavorasse all'interno di un piano rifiuti regionale e Roma farà la sua parte. Ma non derogando a norme poste a tutela della salute pubblica e norme ambientali". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi all'interno dell'Auditorium del santuario del divino Amore dove la prima cittadina è venuta a parlare con i cittadini in assemblea. Nella sala quasi cinquecento persone. La sindaca ha indossato un gilet catarifrangente arancione colore simbolo della protesta dei residenti che tutti sono venuti con almeno un indumento di quel colore. "Oggi - ha aggiunto la sindaca - è una giornata di festa, nessuna discarica temporanea verrà aperta, la città deve ragionare come un'unica comunità. Dobbiamo puntare sulla riduzione dei rifiuti, in modo da avere sempre meno bisogno di impianti di smaltimento e trattamento". Al termine sono stati strappati quattro spumanti. All'assemblea hanno partecipato anche il presidente del Municipio IX Dario D'Innocenti, il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, il deputato di Forza Italia Renato Brunetta e il capogruppo capitolino di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo.(Rer)