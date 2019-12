Energia: Miller (Gazprom), contratto con Naftogaz porrà fine a dispute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom firmerà un contratto con l’ucraina Naftogaz per definire le dispute esistenti in relazione la transito del gas. Lo ha affermato oggi l'amministratore delegato di Gazprom Alexey Miller, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Nel rispetto dei protocolli sulla cooperazione in materia di gas, Gazprom e Naftogaz sigleranno un contratto che mette fine ai reclami reciproci sugli accordi esistenti, riportando un equilibrio negli interessi delle due parti”, ha spiegato Miller. In base alla nuova intesa, ha proseguito l’ad di Gazprom, la Commissione Ue garantirà che il transito avvenga nel rispetto delle normative europee, mentre la parte ucraina si assumerà la responsabilità per la gestione indipendente del transito e la tutela degli interessi dei consumatori. (segue) (Rum)