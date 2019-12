Ict: Capitanio (Lega), allibito dall'asse Pisano-Casaleggio su Piano per innovazione

- "Mi lascia a dir poco allibito apprendere, in un articolo su 'Linkiesta', che il ministro senza portafogli all'Innovazione Paola Pisano abbia ringraziato, nero su bianco, Davide Casaleggio della Casaleggio Associati per il contributo alla stesura del Piano per l'innovazione. Il forte rischio di conflitto di interesse non è una novità, ma questa gaffe è preoccupante: il ministro è ingenuo o complice?". Lo dichiara il deputato della Lega e segretario della Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio. "Per fare chiarezza sul rapporto tra il ministro Pisano e quella che sembrerebbe una consulenza alla Casaleggio - annuncia il parlamentare in una nota - presenterò un'interrogazione parlamentare. Tutto ciò, inoltre, avviene con un piano Bul da terzo mondo, voucher fermi, fondo Intelligenza artificiale congelato, sottosegretari senza deleghe, 5G a rischio cinese. Per il bene del Paese - conclude Capitanio - andiamo a votare".(Com)