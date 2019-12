Ambiente: Centinaio (Lega), sequestro discarica Finale Emilia mette a rischio coltivazioni e posti di lavoro

- "La presenza della discarica di Finale Emilia, sottoposta a sequestro preventivo, mette a rischio alcune coltivazioni. Risultato: le aziende che investono nella produzione ad alta qualità potrebbero investire altrove". Lo dice il senatore leghista Gian Marco Centinaio, ex ministro delle Politiche agricole. "Il tema ambientale non va sottovalutato, perché rischiamo di perdere attività e posti di lavoro - continua il parlamentare in una nota -. L’Emilia-Romagna è una terra straordinaria, ma senza una chiara tutela del territorio e un piano regionale di bonifica è in pericolo. Basti pensare al caso della discarica di Finale Emilia. Per colpa del Pd quella zona rischia di perdere attrattività: alcune coltivazioni di qualità sono incompatibili con una discarica". Per la discarica di Finale Emilia era sceso in campo anche Giancarlo Giorgetti, che in qualità di ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio aveva smentito un coinvolgimento del governo Conte 1 nel caso della discarica di Finale Emilia, come sostenuto erroneamente dal presidente della Regione Stefano Bonaccini del Pd. Ed è di ieri la polemica di Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini, che hanno denunciato gli 847 siti inquinati presenti nella Regione, nonostante la giunta non abbia adottato alcun piano regionale di bonifica. (Com)