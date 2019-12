Energia: Vitrenko (Naftogaz), accordi su gas fra Russia e Ucraina andranno siglati entro prossima settimana

- Gli accordi sul transito del gas fra Russia e Ucraina dovrebbero essere siglati entro la prossima settimana. Lo ha detto oggi il direttivo esecutivo di Naftogaz, Yuriy Vitrenko, nel corso di una conferenza stampa a Kiev con il ministro dell’Energia ucraino Oleksiy Orzhel. Il nuovo contratto dovrà essere allegato a quello già esistente fra Naftogaz e Gazprom. “Nella giornata di ieri i rappresentanti di Unione europea, Ucraina e Russia hanno fissato i principi di base degli accordi, che verranno poi definiti fra gli attori economici, ovvero fra Naftogaz, Gazprom e l’operatore di trasmissione del gas ucraino. Tutti questi accordi verranno firmati nel rispetto delle normative Ue”, ha spiegato Vitrenko. Allo stato attuale, ci saranno altri colloqui, ha spiegato il direttore di Naftogaz: “andranno trasformati questi principi in accordi veri e propri fra le compagnie in un lasso di tempo breve, circa una settimana”. Per proseguire il transito del gas russo attraverso l’Ucraina, ha precisato Vitrenko, è necessario concludere le pratiche entro il 29 dicembre, così da arrivare in tempo alla scadenza del precedente contratto, fissata per fine anno.(Res)