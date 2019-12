Regionali Emilia-Romagna: Borgonzoni (Lega), centrodestra ci ha creduto sempre troppo poco

- La candidata per il centrodestra alla presidenza della regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, intervenendo al congresso federale della Lega Nord a Milano, si è detta ottimista sul risultato delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio e ha ringraziato il segretario Matteo Salvini, che "crede tanto nell'Emilia-Romagna, una Regione su cui il centrodestra ha creduto sempre troppo poco. Salvini - ha spiegato la parlamentare - ha capito che il nostro popolo ha voglia di libertà. Sono convinta che ce la faremo, perché abbiamo idee. La nostra Regione ha voglia di meno burocrazia, come è stato fatto in Lombardia. Noi abbiamo bisogno di una Regione in cui si diano risposte sui casi di Bibbiano. Una questione su cui io sono stata massacrata per aver indossato una maglietta cui chiedevo verità, rispetto al Partito democratico che pensa che quello che è successo a Bibbiano sia un semplice raffreddore. Noi - ha proseguito Borgonzoni - abbiamo bisogno di più sicurezza, su cui Matteo Salvini ha fatto tanto, mentre adesso gli sbarchi stanno riprendendo. Vogliamo liberare la nostra terra. Sono convinta che se libereremo l'Emilia-Romagna, poi libereremo anche il nostro Paese. Una Lega che parla da Nord a Sud può riportare il nostro Paese a essere il primo nel mondo". (Rem)