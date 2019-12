Cile: proteste sociali, manifestante investito da camionetta dei carabineros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza cilene, sotto osservazione dall'inizio delle proteste sociali che da settimane interessano il paese, finiscono nuovamente nel mirino delle critiche. Un veicolo blindato dei carabineros ha investito un giovane nel corso di una manifestazione organizzata venerdì nella capitale Santiago del Cile. Le forze dell'ordine avevano disposto un robusto dispositivo di sicurezza, circa un migliaio di agenti, per impedire manifestazioni non autorizzate e interruzioni del traffico nella piazza Baquedano, luogo divenuto simbolo delle proteste. Il giovane, come testimoniano diversi video circolati sulla rete, è rimasto schiacciato tra due furgoni blindati nel pieno di violenti scontri. (segue) (Abu)