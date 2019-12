Cile: proteste sociali, manifestante investito da camionetta dei carabineros (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce l'istituto nazionale dei diritti umani, il manifestante ha riportato una frattura pelvica e si trova ora in condizioni "stabili". I manifestanti denunciano inoltre un uso "sconsiderato" dei gas lacrimogeni. Le autorità della Regione metropolitana di Santiago, riporta il quotidiano "La tercera", hanno da parte loro spiegato che il migliaio di manifestanti è sceso in piazza con il solo obiettivo di arrivare allo scontro con i Carabineros. Il rappresentante del governo nella capitale, Felipe Guevara, ha promesso di attivare le opportune verifiche sulla dinamica di fatti "disdicevoli", pur assicurando che nell'occasione "non c'erano manifestanti pacifici mescolati tra i vandali". (segue) (Abu)