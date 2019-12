Cile: proteste sociali, manifestante investito da camionetta dei carabineros (3)

- L'azione delle forze di sicurezza cilene è stata oggetto di un monito dell'alto commissariato delle Nazioni Unite (Onu) per i diritti umani, l'ex presidente del Cile Michelle Bachelet. Nel rapporto elaborato dalla missione di esperti Onu che ha visitato il paese tra il 30 ottobre ed il 22 novembre si individuano molteplici violazioni delle norme e degli standard internazionali sull'uso della forza durante le proteste sociali scoppiate in Cile a partire dal 18 ottobre scorso. L'alto commissariato ha nell'occasione raccomandato al governo cileno di Sebastian Pinera l'adozione di una serie di misure specifiche volte a "correggere le pratiche della polizia" e chiede di poter partecipare a un meccanismo di controllo e monitoraggio riguardo l'adozione delle misure di correzione richieste. L'organismo chiede inoltre al governo di fare in modo che i responsabili delle violazioni vengano assicurati alla giustizia. (segue) (Abu)