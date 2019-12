Energia: durata accordo su transito gas Russia-Ucraina sarà di cinque anni, con possibile estensione a dieci

- Il nuovo accordo sul transito del gas fra Russia e l’Ucraina ha una durata fissata di cinque anni, con la possibilità di estenderlo per altri 10. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Energia ucraino, Oleksiy Orzhel, in conferenza stampa a Kiev. “Il contratto verrà siglato per un periodo di cinque anni, con una possibile estensione fino ad altri dieci anni, alle medesime condizioni”, ha detto Orzhel, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il nuovo accordo porterà ad un transito di gas di un volume minimo di 65 miliardi di metri cubici nel 2020 e a 40 miliardi di metri cubici annui nel periodo 2021-2024. (Res)