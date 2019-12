Regionali Emilia-Romagna: Zaia (Lega), sono la madre di tutte le battaglie

- Il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenendo al congresso federale della Lega Nord a Milano, ha invitato tutti i delegati del partito a fare campagna elettorale per l'Emilia Romagna, che - ha spiegato - "è la madre di tutte le battaglie. In politica è facile chiacchierare, ma non altrettanto raccogliere il consenso, che parte dal mantenere la parola. Intanto dobbiamo portare a casa questa partita in Emilia-Romagna", ha detto Zaia, complimentandosi con il segretario Matteo Salvini per essere "ubiquitario". "Non so come fai, a volte mi chiedo se hai un sosia", ha ironizzato il governatore veneto rivolgendosi a Salvini. "Penso però - ha proseguito Zaia - che la campagna non la possano fare solo lui e Lucia Borgonzoni. Io ero presente al PalaDozza e tornerei in Emilia-Romagna, ma è fondamentale che tutti siate presenti, perché è la madre di tutte le battaglie". (Rem)