Migranti: Gelmini (FI), caso Gregoretti è come la Diciotti, Di Maio cambia idea per amor di poltrona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la nave Diciotti Salvini era da salvare, per la Gregoretti, invece, è da processare. Fa sorridere la divergenza di valutazione del Movimento cinque stelle rispetto a due vicende perfettamente sovrapponibili". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "In entrambi i casi - aggiunge la parlamentare - una decisione, quella dello stop all'ingresso di una nave carica di migranti in un porto italiano, presa dell'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di concerto con l'intero esecutivo gialloverde: Conte e Di Maio in testa. Il capo politico grillino oggi cambia idea per amor di poltrona, ed invita i suoi a votare a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Forza Italia mantiene la sua posizione storica: è un pericolo confondere e mischiare potere esecutivo e potere giudiziario. Ognuno faccia il suo lavoro, nell'interesse esclusivo della nazione - conclude Gelmini - senza invadere con pretesti spesso aleatori il terreno altrui".(Com)