Ict: Mulè (FI), su conflitto interessi Casaleggio Pd firmi nostra interrogazione

- "Ben arrivati Pd, io lo dichiaravo giorni fa... Non vi resta che sottoscrivere l'interrogazione di Forza Italia. Casaleggio, conflitto di interessi". Lo scrive su Twitter Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in merito al commento del Partito democratico alla notizia, rilanciata da un articolo de "Linkiesta", dei ringraziamenti del ministro Pisano a Davide Casaleggio per il suo "contributo all'elaborazione del piano" per la digitalizzazione e innovazione del governo. (Rin)