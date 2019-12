Roma: spaccio di droga, arrestati tre esponenti della famiglia Casamonica (2)

- Proprio la sfarzosa villa di via Capri, confiscata nel giugno scorso, nell’agosto del 2016 era già stata al centro delle cronache per essere stata interessata da una violenta esplosione dove perse la vita un altro appartenente ai Casamonica, il giovane Nicandro. Il modus operandi del gruppo criminale era sempre lo stesso. Gli acquirenti, dopo aver citofonato e proferito la “parola d’ordine”, venivano fatti entrare nel giardino dell’abitazione e, sotto l’occhio vigile di decine di telecamere di videosorveglianza, attendevano il cenno di uno dei proprietari per effettuare lo scambio. Particolarmente significative le testimonianze raccolte dagli inquirenti, che dimostrano come il nome Casamonica incutesse uno straordinario timore nei confronti dei vari acquirenti fermati, ai quali sono state sequestrate decine di dosi. (Rer)