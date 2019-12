Lega: Borghezio, noi vecchi leghisti non vogliamo rinunciare a identità nordista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega di Salvini deve riconoscere un ruolo adeguato ai militanti storici, che non vogliono rinunciare a "un’identità fortemente nordista". Lo ha spiegato l’ex europarlamentare della Lega Mario Borghezio, a margine del congresso a Milano in cui verrà votata la modifica dello statuto, che - secondo lui - non equivale al funerale del partito. "Io non vedo paramenti sacri - ha risposto ai giornalisti -. Noi vecchi nordisti, pur non rifiutando la scelta strategica importante e sotto certi aspetti anche intelligente di Salvini di creare una Lega nazionale, non vogliamo rinunciare a una identità fortemente nordista. Per noi vecchi leghisti è imprescindibile il trattamento che ci verrà riservato: se ci sarà un giusto riconoscimento, per me sarà accettabile tutto il resto. Se questa vecchia Lega di Bossi avrà voce in capitolo, come è necessario, io penso che ci siano delle prospettive interessanti". A piacere a Borghezio, in particolare, è lo "sviluppo della Lega con una suddivisione di vecchie realtà giuridiche regionali che ha un significato politico importante, perché recupera la natura federalista. Questo aspetto lo vedo molto positivo".(Rem)