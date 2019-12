Traffico Milano: coda su tangenziale Ovest per recupero mezzi

- Sull'A50 tangenziale Ovest è segnalata una coda a tratti per 12,2 chilometri tra Cusago/MI - Bisceglie e gli svincoli di S.S. 35 Pavia/MI - Ticinese e Rozzano/Quinto De' Stampi in direzione Sud a causa del traffico intenso dopo il recupero di un mezzo in panne. (Rem)