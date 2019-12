Messico: estradato negli Usa figlio dell'erede del "Chapo" Guzman

- Ismael Zambada Imperial, figlio dell'attuale boss messicano del narcotraffico, è stato estradato in settimana negli Stati Uniti. Lo hanno confermato nella serata di venerdì funzionari del governo messicano segnalando che Zambada Imperial, conosciuto con il soprannome di "El Mayito Gordo", è comparso dinanzi al tribunale federale di San Diego, con l'accusa di associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti. Arrestato nel novembre del 2014, l'uomo è figlio di Ismael "El Mayo" Zambada, considerato l'erede di Joaquin "El Chapo" Guzman, il noto narcotrafficante oggi in carcere negli Usa. "El Mayito Gordo" era stato condannato in Messico a una pena di dieci anni per vilazne della legge sul possesso di armi da fuoco. A maggio aveva fatto richiesta di essere trasferito da un carcere di massima sicurezza, a uno nella Città del Messico. Altri due figli del boss, Ismael Zambada Sicairos "El Mayito Flaco" e Vicente Zambala Niebla, "El Vicentillo", sono attualmente agli arresti. (Mec)