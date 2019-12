Maltempo: Mulè (FI), forte preoccupazione, serve legge speciale per Liguria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mulè afferma che "è ora di avere l'ambizione di varare una legge speciale per la Liguria, di superare una volta per tutte la logica dell'emergenza e pianificare per i prossimi dieci anni interventi di manutenzione e sviluppo in un territorio unico. Non c'è appartenenza politica, non c'è bandierina da piantare. Mi rivolgo a tutti i parlamentari liguri almeno per provare, insieme, a fare fronte unico. Per quanto mi riguarda - conclude l'esponente di FI - proverò a trovare questa convergenza sulla base di una proposta di legge che trasmetterò loro con la disponibilità a modificare e migliorarla". (Com)