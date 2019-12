Energia: Nord Stream 2 AG proseguirà lavori su gasdotto nonostante sanzioni

- La società Nord Stream 2 AG continuerà il lavoro con i partner per concludere il prima possibile la costruzione del gasdotto che attraversa il Mar Baltico. Lo ha affermato il portavoce della compagnia con base in Svizzera, Jens Mueller, ripreso dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Mueller ha commentato in questo modo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro l’infrastruttura energetica. “Il completamento del progetto è estremamente importante per la sicurezza delle forniture energetiche verso l’Europa. Insieme alle compagnie che sostengono il progetto, lavoreremo per concludere i lavori il prima possibile”, ha detto. Mueller ha poi confermato che la compagnia svizzera Allseas ha sospeso i lavori di posa delle condotte del Nord Stream 2 a causa dell’entrata in vigore delle sanzioni Usa. (segue) (Rum)