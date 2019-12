Municipio Roma II: piano freddo, 20 persone accolte in sede Esercito salvezza a San Lorenzo

- "Questo inverno per la prima volta il II Municipio organizza un intervento sul piano freddo. Da oggi venti persone saranno accolte presso la sede dell'Esercito della Salvezza a San Lorenzo, sino al 31 marzo". Lo dichiarano in una nota Francesca Del Bello e Carla Fermariello, rispettivamente presidente e assessore alle politiche sociali del II Municipio di Roma. "L'intervento consentirà, in piena collaborazione con la Sala operativa Sociale e con i servizi del territorio - spiegano Del Bello e Fermariello - di rispondere in maniera integrata alle situazioni di emarginazione e fragilità in cui si trovano a vivere le persone senza dimora presenti sul territorio. Dall'abbattimento delle liste d'attesa per l'assistenza domiciliare, al sostegno scolastico agli alunni con disabilità, l'amministrazione municipale è impegnata quotidianamente, con il fondamentale supporto degli Uffici, affinché i servizi primari siano garantiti a tutti, senza eccezione alcuna. L'intervento sul piano freddo è - concludono - parte essenziale di questo lavoro e per questo motivo, ciò che oggi rappresenta una novità per la nostra amministrazione, dal prossimo anno sarà un impegno non revocabile". (Com)