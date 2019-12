Tunisia: premier designato, si delinea coalizione di governo

- La coalizione di governo in Tunisia inizia a delinerarsi. Lo ha dichiarato il premier designato, Habib Jemli, sottolineando che c'è un importante consenso tra i quattro partiti che hanno partecipato alla conferenza di venerdì al Palazzo Dhiafa: Ennahda, Corrente democratica, Movimento del popolo e Tahya Tounes. Nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro, Jemli ha definito la riunione il "punto culminante" di un precedente processo di negoziati tra i partiti per partecipare al governo. "Ho percepito posizioni positive dei partiti presenti e una presa di coscienza della necessità di lavorare per trovare delle soluzioni alla situazione economica e sociale", ha affermato. La riunione si è incentrata sul "patto politico del governo e sui principali punti del programma". I colloqui riprenderanno oggi e verteraano sulla distribuzione dei portafogli ministeriali. (Tut)