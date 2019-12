India: legge cittadinanza, almeno un altro morto in manifestazioni dell'Uttar Pradesh

- Aumenta il numero delle vittime per gli scontri registrati in India nelle proteste contro il discusso Citizenship (Amendment) Act. Il quotidiano "Hindustan Times" riporta la morte di un nuovo manifestante nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, mentre altre fonti parlano di altri cinque morti nella sola giornata di oggi, spingendo il bilancio totale degli scontri ad almeno 19 morti. Le tensioni massime si sono registrate nella città di Rampur, Uttar Pradesh, dopo che l'amministrazione locale ha negato il permesso per una manifestazione organizzata a seguito di un nuovo appello lanciato dalla comunità musulmana. Nonostante l'appello dei religiosi a ritirare la protesta, i manifestanti sono arrivati a un duro scontro con le forze di sicurezza. Al centro delle proteste la nuova legge sulla cittadinanza, promulgata il 12 dicembre, che prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan, escludendo i musulmani.(Inn)