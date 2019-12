Lega: Salvini, oggi è inizio bellissimo percorso

- Il segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato, portando con sé un presepe, al congresso federale del partito, a Milano, in cui verrà votata la modifica dello statuto. A chi gli chiedeva se si tratti del funerale della Lega Nord, Salvini ha risposto: "No, oggi è l’inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo. E quindi non occuparsi più solo di una parte di Paese, ma abbracciare il nome del buon governo, della crescita economica, della libertà, del diritto alla vita, alla salute, alla sicurezza in tutta Italia". "Quando ho cominciato questo percorso sei anni fa, con la Lega al 3 per cento - ha cocluso l'ex ministro dell'Interno - non avrei mai immaginato di avere l’onore e la fortuna di rappresentare il primo partito di questo Paese e la speranza per milioni di italiani". (Rem)