Croazia: stime Erste Bank, rallentamento crescita economica nel 2020

- La crescita del Pil croato nel 2020 sarà del 2,5 per cento, un rallentamento rispetto al 3 per cento previsto per il termine di quest’anno. Queste le stime di Erste Bank, come riferisce l’agenzia di stampa croata “Hina”. Secondo gli analisti dell’istituto bancario, i consumi privati e gli investimenti hanno generato la dinamica di crescita nel paese balcanico registrata nel corso del 2019, insieme al migliore assorbimento dei fondi Ue. La sfavorevole situazione economica che potrebbe emergere nel 2020 potrebbe però danneggiare le esportazioni croate secondo Erste Bank. (Zac)