Immigrazione: Fondazione Di Vittorio (Cgil), dati reali confutano luoghi comuni

- Nel 2018 i lavoratori immigrati nel nostro Paese hanno rappresentato il 10 per cento dell'occupazione totale (2 milioni e 455 mila), generando una ricchezza pari al 9 per cento del Pil (139 milairdi di euro). Dal 2015 al 2018 i residenti stranieri sono aumentati di 240 mila persone, mentre 446 mila italiani hanno trasferito la propria residenza all'estero. Sono solo alcuni dei dati, contenuti nell'anticipazione del rapporto realizzato dalla Fondazione Di Vittorio che, come afferma il presidente Fulvio Fammoni, "cercano di confutare i tanti luoghi comuni: 'Gli immigrati ci rubano il lavoro e i nostri soldi', 'è in atto un'invasione', e a riconoscere il loro contributo in termini demografici, economici, fiscali e occupazionali". Una ricerca, che verrà presentata a gennaio prossimo, che nasce dall'esigenza - prosegue Fammoni - "di rappresentare la realtà" poiché, spiega "quando si fa leva sulle paure per avere consenso politico è difficile far prevalere il merito". Per il rapporto, di fronte ad una grave crisi demografica dovuta al prevalere delle morti sulle nascite e all'emigrazione dei cittadini italiani verso l'estero (460 mila italiani dal 2015 al 2018 hanno ottenuto la residenza in un altro Paese, a fronte di 156 mila rimpatri), l'aumento di 240 mila residenti stranieri, nello stesso periodo, non rappresenta un'invasione, anzi. Solo grazie ad un'equilibrata politica dei flussi migratori in entrata e attraverso interventi di sostegno della natalità si può contrastare la pericolosa crisi demografica. (segue) (Com)