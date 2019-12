Immigrazione: Fondazione Di Vittorio (Cgil), dati reali confutano luoghi comuni (2)

- Gli occupati stranieri - si rileva nel rapporto - sono 2 milioni e 455 mila e rappresentano il 10 per cento del totale dell'occupazione, percentuale stabile dal 2015. Il tasso di occupazione è diminuito più tra gli stranieri che tra gli italiani. Una differenza sostanziale riguarda la qualità del lavoro: un immigrato su tre svolge professioni non qualificate; il disagio occupazionale è molto più diffuso così come il lavoro nero. Il contributo dell'immigrazione al Prodotto interno lordo è stato rilevante e ha contenuto una flessione altrimenti molto più ampia. A livello fiscale il saldo fra entrate e uscite relativo ai migranti è positivo in tutte le stime (nel 2017 da +200 mila euro a +3,3 miliardi). (segue) (Com)